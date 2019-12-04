Пожар в одесском колледже: 15 пропавших разыскивают

В Одессе на данный момент не установлено местонахождение 15 человек, которые, предположительно, находились в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса во время пожара. Об этом на брифинге заявил заместитель начальника управления организации досудебного расследования Главного следственного управления НПУ Александр Ковтун.

«Действительно, поступила информация по установлению местонахождения еще около 15 человек», - отметил Ковтун.

Как сообщили в мэрии Одессы, в результате пожара пострадали 26 человек, один человек из которых - 17-летняя студентка умерла. В числе доставленных в больницу - 16 учеников. По неофициальным данным, в числе пропавших - директор Института морской биологии НАН Украины Борис Александров и ученый секретарь учреждения Галина Иванович. Они во время пожара были в помещении. Также неизвестно местонахождение нескольких учеников и сотрудников колледжа.

Как сообщалось ранее, утром 4 декабря в центре Одессы произошел пожар в учебном корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. По данным мэрии, во время пожара пострадали более 20 человек, из которых 9 - дети. Также сообщалось о гибели 33-летней сотрудницы колледжа. Спасатели локализовали пожар на площади 4 тыс. кв. метров. Его ликвидация продолжается.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК Украины.