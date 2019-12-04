Пожар в одесском колледже: движение парализовано, есть пострадавшие - СМИ

04 декабря 2019 г. 12:33
Источник: ТСН.ua
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В самом центре Одессы горит экономический колледж. Черный едкий дым окутал несколько кварталов, его видно со всех уголков города, говорится в ТСН.12:00.

Из-за пожара фактически остановилось движение транспорта в центре города. Известно, что на верхних этажах могут быть люди. Их пытаются эвакуировать и одновременно остановить пламя.

Рядом дежурят медики - несколько машин скорой с пострадавшими уже помчались в больницу. Точное количество пострадавших пока неизвестно, но съемочная группа видела, что среди тех, кто угорел, есть даже спасатели.

Тушение осложняют припаркованные машины - их тоже начали эвакуировать. О причинах пожара пока ничего неизвестно, ясно только, что загорелось на третьем этаже. Вокруг много родителей студентов, которые в панике примчались в заведение и сейчас пытаются найти своих детей.

Напомним, к тушению пожара привлечены 65 спасателей и 16 единиц техники.

 

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