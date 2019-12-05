Пожар в Одесском колледже: количество пострадавших возросло

В результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса пострадали 27 человек.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что среди пострадавших 13 подростков и семь сотрудников ГСЧС.
По состоянию на утро 5 декабря, пожар локализован, открытого огня не наблюдается, спасатели ликвидируют отдельные очаги тления в здании.
Напомним, 4 декабря в Одессе загорелся один из корпусов Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
Пожар вспыхнул на 3-м этаже 6-ти этажного исторического здания и быстро распространился на верхние этажи.
Пожарным удалось остановить распространение огня на общей площади 4000 кв. м.
В результате пожара погибла 17-летняя студентка, которая выпрыгнула из окна. Еще 29 человек пострадали, местонахождение 13 неизвестно.
Заместитель мэра Одессы Андрей Котляр обнародовал список пострадавших во время пожара у себя в Facebook.
По его словам, пострадавшие находятся в шести одесских больницах.
Среди пострадавших как минимум 13 несовершеннолетних, преподаватель колледжа, бухгалтер и несколько спасателей.