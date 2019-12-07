Пожар в одесском колледже: один спасатель находится в крайне тяжелом состоянии

Один из спасателей-ликвидаторов пожара в одесском колледже остается в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Одессы.

Как отмечается, по состоянию на утро субботы в стационарах города остаются 11 пострадавших от пожара - 3 несовершеннолетние студентки колледжа и 8 взрослых - 2 сотрудницы учебного заведения и 6 пожарных.

Один спасатель в крайне тяжелом состоянии находится в ГКБ №1, состояние еще одного оценивается как тяжелое – вчера он был переведен в Военно-медицинский клинический центр Южного региона Украины.

Остальные пациенты - в состоянии средней степени тяжести и в удовлетворительном.

Напомним, как сообщалось, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса произошел пожар, площадь которого составила 4 тысячи кв. м. В здании находились 19 различных организаций, учреждений.

В результате пожара погибли 5 человек, пострадали 31, поиски 10 человек продолжаются.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Рассматриваются две версии возгорания - аварийная работа электрооборудования и умышленный поджог.

6 декабря в ГСЧС заявили, что надежды обнаружить в обгоревшем здании живых людей, нет.