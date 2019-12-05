Пожар в Одесском колледже: под завалами на месте пожара нашли тело погибшей женщины

Вечером в четверг, 5 декабря, под завалами на месте пожара в здании Одесского колледжа обнаружили тело женщины.

«Тело взрослой женщины без признаков жизни правоохранители нашли под обломками конструкций здания», — заявили в ГУ Нацполиции в Одесской области.

Личность погибшей пока не установлена. На месте проводятся следственные действия.

Таким образом, количество погибших в результате пожара увеличилось до двух. В первый день погибла 16-летняя студентка, которая выпрыгнула из окна.

Поиски 13-ти человек продолжаются, добавили в полиции.

Напомним, 4 декабря в Одессе загорелся один из корпусов Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Пожар вспыхнул на 3-м этаже 6-ти этажного исторического здания и быстро распространился на верхние этажи.

Пожарным удалось остановить распространение огня на общей площади 4000 кв. м.

Полиция рассматривает две версии пожара — неисправность электропроводки и умышленный поджог.