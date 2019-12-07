Пожар в одесском колледже: погибших - не менее восьми, Зеленский объявил национальный траур

07 декабря 2019 г. 23:45
Источник: 112.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский объявил в Украине 8 декабря национальным днем траура по погибшим в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом президент написал у себя в Facebook.

"По состоянию на вечер субботы страшный пожар в Одессе унес жизни восьми украинцев. В больнице от полученных во время ликвидации пожара травм скончался спасатель Сергей Шатохин. Судьба еще десяти человек до сих пор неизвестна. Я объявляю воскресенье, 8 декабря, днем национального траура по погибшим в Одессе. Завтра мы приспустим государственные флаги. Отменим шумные праздники и гулянья", - сообщил Зеленский.

Также президент отметил, что это трагическое событие будет уроком для всех должностных лиц, руководителей и для всех граждан Украины.

Согласно указу №892/2019, который президент подписал сегодня на всей территории Украины в день траура должны приспустить государственные флаги на домах и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций, отменить развлекательно-концертные мероприятия, а также внести соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач.

Также отменить развлекательно-концертные мероприятия, внести соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач.

Напомним, 4 декабря утром стало известно, что в Одессе горит колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. 

По предварительной информации, причиной возгорания является сломанный удлинитель.

Пожар вспыхнул на третьем этаже здания.

В городе объявляли днями траура 5 и 6 декабря.

Кабинет министров Украины создал комиссию по расследованию причин пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

 

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