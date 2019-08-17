Пожар в одесской гостинице: данные о состоянии пострадавших (видео)

Заведующий ожогового отделения больницы №10 города Одессы Александр Ставратий рассказал о состоянии пострадавших от пожара в гостинице "Токио Стар".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
Как сообщается, в эту больницу направили 7 из десяти пострадавших в результате пожара в одесском отеле.
По словам врача, они получили наиболее серьезные повреждения. Ставратий отметил, что 6 пострадавших от пожара сейчас находятся в реанимации.
"(Поражены - ред.) различные участки тела, от 1% до 15% поверхности тела. Преобладающая патология - термоингаляционная травма, ожоги дыхательных путей и отравление продуктами горения. Все они были доставлены в копоти, черные, слизистая полость носа, рот, язык - все было черного цвета", - сказал он.
Врач уточнил, что двое из пострадавших являются жителями Одессы, еще четверо - жители других населенных пунктов. В частности, один из пострадавших - гражданин другой страны. Возраст пострадавших от 16 до 37 лет.
Завідувач опековим відділенням 10 лікарні Одеси Ставратій Олександр про лікування постраждалих. З 10 госпіталізованих 9 досі в лікарнях, 7 з них - саме в опековому центрі pic.twitter.com/l4SsoURBmb
— Michael Shtekel (@mishajedi) 17 августа 2019 г.