 

Пожар в одесской гостинице: данные о состоянии пострадавших (видео)

17 августа 2019 г. 14:55
Источник: РБК-Украина
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Заведующий ожогового отделения больницы №10 города Одессы Александр Ставратий рассказал о состоянии пострадавших от пожара в гостинице "Токио Стар".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как сообщается, в эту больницу направили 7 из десяти пострадавших в результате пожара в одесском отеле.

По словам врача, они получили наиболее серьезные повреждения. Ставратий отметил, что 6 пострадавших от пожара сейчас находятся в реанимации.

"(Поражены - ред.) различные участки тела, от 1% до 15% поверхности тела. Преобладающая патология - термоингаляционная травма, ожоги дыхательных путей и отравление продуктами горения. Все они были доставлены в копоти, черные, слизистая полость носа, рот, язык - все было черного цвета", - сказал он.

Врач уточнил, что двое из пострадавших являются жителями Одессы, еще четверо - жители других населенных пунктов. В частности, один из пострадавших - гражданин другой страны. Возраст пострадавших от 16 до 37 лет.

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