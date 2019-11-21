Пожар в офисном здании в центре Харькова

Пожар в офисном центре на Чернышевского. Из-за возгорания была объявлена эвакуация.

Ирина работает на 8-м этаже офисного здания на улице Чернышевского. Как раз напротив ее офиса сегодня во второй половине дня начался пожар. Женщина признается, что было довольно жутко.

Ирина, сотрудница офиса:

Загорелась щитовая. Вот. Сильный дым. Гарь. Отключилась электроэнергия. Включилась пожарная защита. Вода. Вот, ждали, пока гарь ушла.

Благодаря тому, что сработала система пожаротушения, распространения огня удалось избежать. Впоследствии пожарные окончательно его потушили. Эвакуироваться тем, кто работает в этом здании, пришлось крайне быстро. Александр, в частности, он работает на 6-м этаже, вынужден был спускаться прямо в тапках.

Александр, сотрудник офиса:

Сначала начало мигать электричество. В смысле свет начал дергаться. Мы решили, может быть сварку кто-то включил мощную, или еще что-то. А потом раз - резко команда: "Все бросаем, выбегаем". У нас все это отработано, натренированные. Все побросали. Телефоны похватали.

Здание было обесточено. После того, как задымленность ликвидировали, комендант офисного центра позволила людям вернуться уже в темноте на рабочие места, чтобы забрать личные вещи.

Комендант офисного центра:

Здание работать сегодня не будет. Поэтому, пожалуйста, все свое заберите, закройте. Аккуратно, потому что мокро и скользко.

Во время тушения пожара пришлось перекрыть движение транспорта частью улицы Чернышевского, из-за чего вблизи образовались огромные заторы.