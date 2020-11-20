Пожар в Основянском районе: на улице Биологической горели складские помещения

Огонь, едкий запах и огромные клубы дыма. Пожар вспыхнул в здании по улице Биологической около одиннадцати утра.

На место сразу прибыли 10 пожарно-спасательных подразделений. Для усмирения огня привлекли автоцистерны и другую спецтехнику.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьковской области

По приїзду було встановлено, що горить покрівля. Вже в 11:00 площа пожежі складає біля 100 кв. м. Були залучені сили - це 8 відділень на автоцистернах і 2 автодрабини.

Как оказалось впоследствии, загорелось на крыше одноэтажного складского помещения. Быстрому распространению огня способствовало то, что огонь охватил деревянные кострукции, говорят спасатели. Пожар был локализован в течение получаса. Почти в два часа дня спасатели ликвидировали его полностью.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьковской области

Попередня причина, попередня, на теперішній час, - це коротке замикання електропроводки. Це, бо там і була електропроводка, і є посвідчення людей, котрі казали, що проводили там деяку роботу і залучали, і підключали електрообладнанння.

В результате возгорания никто не пострадал.

Окончательные причины возникновения пожара будут устанавливать эксперты.