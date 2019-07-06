 

Пожар в Первомайском районе: правоохранители устанавливают личность умершего

06 июля 2019 г. 13:35

5 июля в полицию поступило сообщение о том, что в селе Марьевка произошло возгорание сухой травы, после тушения которой было обнаружено обгоревшее тело мужчины.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области. 

По данным правоохранителей, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

На одной из улиц в горелых камышах полицейские обнаружили тело мужчины. На вид ему от 25 до 35 лет. На теле умершего судебно-медицинский эксперт обнаружил телесные повреждения в виде синяков и след от удара током.

Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч. 1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению личности человека, который причастен к преступлению, и установления личности умершего. 

Досудебное расследование продолжается.

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