Пожар в Первомайском районе: правоохранители устанавливают личность умершего

5 июля в полицию поступило сообщение о том, что в селе Марьевка произошло возгорание сухой травы, после тушения которой было обнаружено обгоревшее тело мужчины.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным правоохранителей, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

На одной из улиц в горелых камышах полицейские обнаружили тело мужчины. На вид ему от 25 до 35 лет. На теле умершего судебно-медицинский эксперт обнаружил телесные повреждения в виде синяков и след от удара током.

Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч. 1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению личности человека, который причастен к преступлению, и установления личности умершего.

Досудебное расследование продолжается.