Пожар в швейном цехе на улице Фонвизина потушили

Сегодня ранее сообщалось о пожаре, который произошел в производственно-хозяйственной двухэтажном здании на улице Фонвизина, 18 сегодня ночью, около 1 часа ночи.

Там располагаются несколько частных предприятий, в основном – текстильных.

Пожар происходил на втором этаже в швейном цехе. Там горело оборудование и текстильное сырье и готовая продукция. Площадь горения составила около 250 кв.м.

Основной очаг пожара спасатели потушили в 01:35. Однако локализовать пламя удалось только в 4:47.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, работы по ликвидации отдельных очагов горения были завершены сегодня днем, в 13:12.

Причину возникновения пожара устанавливают.

Также в ГСЧС опубликовали видео с места происшествия.