Пожар в швейном цехе на улице Фонвизина потушили

06 декабря 2020 г. 16:18
2 просмотра

Сегодня ранее сообщалось о пожаре, который произошел в производственно-хозяйственной двухэтажном здании на улице Фонвизина, 18 сегодня ночью, около 1 часа ночи.

Там располагаются несколько частных предприятий, в основном – текстильных.

Пожар происходил на втором этаже в швейном цехе. Там горело оборудование и текстильное сырье и готовая продукция. Площадь горения составила около 250 кв.м.

Основной очаг пожара спасатели потушили в 01:35. Однако локализовать пламя удалось только в 4:47.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, работы по ликвидации отдельных очагов горения были завершены сегодня днем, в 13:12.

Причину возникновения пожара устанавливают.

Также в ГСЧС опубликовали видео с места происшествия.

 

Видео: 

Рятувальники локалізували пожежу у виробничо-господарській будівлі

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Антиквариат. Золото.                          Sexshop. Суперподарки.                          Грузоперевозки. Т. 098-655-38-03                          Астролог. Т. +38 066-625-95-84                          Бюро переводов StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53