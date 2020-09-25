Пожар в доме на Конторской: погибли два человека

Пожар в двухэтажном жилом доме на улице Конторской потушили, во время его ликвидации спасатели обнаружили тело второй жертвы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Напомним, как сообщалось, во время тушения пожара на улице Конторской,18, информация о котором поступила спасателям 24 сентября в 18:10, было найдено тело одного человека.

По данным ГСЧС, возгорание произошло в квартире на втором этаже двухэтажного восьмиквартирного жилого дома и перекинулось на крышу.

На момент прибытия пожарных огнем уже было охвачено 200 кв.м. крыши дома.

Во время проведения разведки на лестничной клетке пожарные обнаружили тело погибшей 30-летней женщины, а затем в горящей квартире - погибшего 58-летнего мужчины.

В 19:47 пожар был локализован.

Окончательно его ликвидировали огнеборцы ночью 25 сентября, в 1:10.

Всего в ликвидации пожара принимали участие 56 человек личного состава и 16 единиц техники ГСЧС.

Причину возникновения пожара устанавливают.