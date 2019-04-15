Пожар в Свято-Николаевском храме: подробности от ГСЧС

14 апреля в 18:10 спасателям поступило сообщение о пожаре в православном Свято-Николаевском храме на улице Свято-Николаевской, 11 в Люботине.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, на момент прибытия на место 2-х отделений спасателей уже визуально наблюдался обширный пожар, который охватил около 200 кв.м площади храма.

К тушению пожара были привлечены дополнительные силы и средства.

На помощь бойцам ГСЧС из Харькова отправились еще 6 пожарных автоцистерн и автолестница.

Также с железнодорожной станции «Основа» на место ЧП прибыл пожарный поезд с целью обеспечения достаточного количества воды для пожаротушения.

Совместными усилиями чрезвычайников пожар в течение полутора часов удалось локализовать. Окончательно его ликвидировали в 23:55.

Всего от ДСНС было привлечено 9 единиц техники и 37 человек личного состава.

В результате пожара огонь уничтожил книги, иконы и другие церковные принадлежности, которые находилось в помещении храма.

Причину возникновения пожара в храме устанавливают правоохранители.