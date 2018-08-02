Пожар в УИПА: обычная халатность или попытка скрыть факт разрушения памятника архитектуры?

Для тушения пожара, которому сразу объявили повышенный номер сложности, задействовали 14 отделений подразделений ГСЧС на автоцистернах, а также отделение на автолестнице и на аварийно-спасательном автомобиле.

Площадь пожара составила около 500 квадратных метров.

На момент прибытия пожарных людей в помещениях здания уже не было.

Пострадал один из спасателей, он получил тепловой удар. Улицу из-за пожара перекрыли для пешеходов и для проезда автомобилей.

Баха Велиев, младший лейтенант полиции

Мы щас ограничили доступ до, на Университетскую, 13. Поступил вызов нам на планшет, о том, что загорелся «будинок», работают сейчас пожарники на месте, МЧС работает, в частности, полиция занимается тем, что ограничивает доступ людей, чтобы, не дай бог, никакие травмы не были нанесены.

Чрезвычайники говорят: по прибытию к месту происшествия было установлено, что огнем охвачены конструкции чердака, перекрытия и крыша двухэтажного здания.

Игорь Лупандин, зам. нач. упр. ГСЧС в Харьковской обл.

Дійсно: внутрішні перекриття, перегородки - вони в більший своїй частині дерев'яні з пустотами. Це є проблема для гасіння, бо вогонь розповсюджується по всім напрямкам.

Между тем, свидетели утверждают, что перед тем, как с крыши повалил густой серый дым, они слышали мощный хлопок.

Михаил, очевидец

Ну, детонирующий такой хлопок, как что-то хлопнуло, как петарда или кто-то такой. Хлопок, и потом отсюда – спереди - повалил дым, а потом уже приехали «пожарки», и нас уже начали разгонять в разные стороны.

Екатерина

Ну минут, наверное, 25, где-то полчаса был просто белый дым, и потом мы обратили внимание - и начался черный дым .

Корпус Украинской инженерно-педагогической академии является памятником архитектуры. Недавно комиссия зафиксировала, что без согласования с министерством культуры Украины в здании проводились ремонтные работы, а также разрушен памятник на площади более 30 м.кв. с последующим сооружением новой пристройки.

Александр Костин, нач. отдела охраны недвижимого наследия и музейного дела управления культуры и туризма ХОГА

Зафіксовані як внутрішні приміщення, так і зовнішні, тобто заміна вікон, потім зафіксовані прибудова, яка є часткою памятки відповідно до наших документацій, вона була повністю, як ми зафіксували, зруйнована і побудована нова, тобто це була деяка ну видозміна пам'ятки.

Поэтому с тем, был ли пожар попыткой скрыть факт разрушения памятника архитектуры или имела место обычная халатность, придется разбираться экспертам.