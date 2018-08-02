Пожар в УИПА: подробности от ГСЧС

02 августа 2018 г. 17:13
31 просмотр

2 августа в 15:07 спасателям поступило сообщение о пожаре в двухэтажном здании учебного корпуса №4 Украинской инженерно-педагогической академии по  ул. Университетской, 12.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, к месту происшествия сразу были направлены подразделения ДСНС в количестве 5-ти отделений на автоцистернах, 1 отделение на автолестнице и 1 отделение на аварийно-спасательном автомобиле.

Прибывшие к месту происшествия спасатели установили, что огнем охвачены конструкции чердака, перекрытия и крыши двухэтажного здания.

Руководитель тушения пожара объявил повышенный номер сложности.

Спасатели приняли решение о привлечении дополнительных сил и средств ГСЧС.

Всего к месту пожара были направлены подразделения ДСНС в количестве 12-х отделений на автоцистернах, 4 автолестницы, 1 аварийно-спасательных автомобиля, а также другая спецтехника.

На пожаре работают около 80 человек личного состава ГСЧС.

Площадь пожара составляет около 500 кв.м.

Сейчас ликвидация пожара продолжается.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          В крупную охранную фирму требуются сотрудники охраны для работы в мобильных группах. Стабильная з/п. от 8000 грн., график сутки/двое. Телефон: (057)7525892.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.