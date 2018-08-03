Пожар в УИПА полностью потушили через 16 часов

Напомним, вчера,2 августа, в 15:07 спасателям поступило сообщение о пожаре в двухэтажном здании учебного корпуса №4 Украинской инженерно-педагогической академии по ул. Университетская, 12.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в здании горели деревянные конструкции перекрытия, крыши и чердаки, переоборудованные под учебные классы двухэтажного здания.

Кроме того, огонь по пустотам внутренних конструкций распространялся на помещения 2 этажа. Общая площадь пожара составляла около 1300 кв.м.

Руководитель тушения пожара объявил повышенный номер сложности.

Всего на месте пожара работали подразделения ГСЧС в количестве 25-х отделений на автоцистернах, 4 автолестницы, 4 аварийно-спасательных автомобиля, а также другая спецтехника. На пожаре работало более 150 человек личного состава ГСЧС.

В 18:00 пожар спасатели локализовали, а в 07:05 3 августа пожар полностью ликвидировали.

Причина возникновения пожара и сумма ущерба устанавливаются.