Пожар в Валковском районе: на частном дворе горел сеновал

07 января 2021 г. 14:00
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В Валковском районе Харьковщины произошел пожар на территории частного домовладения.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 5 января в 22:53 спасателям поступила информация о пожаре в селе Черемушное, на ул. Широкой, 71.

Прибывшие к месту вызова пожарные установили, что на территории частного домовладения огнем была охвачена хозяйственная постройка (сеновал) на площади 40 кв.м.

В 23:56 пожарные огонь локализовали, и ликвидировали его в 1:37. 

Причину возникновения пожара устанавливают.

 

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