Пожары на Харьковщине: за сутки выгорело больше 85 гектаров сухостоя

За последние сутки на номер "101" поступило около сотни сообщений о возгорании сухой травы и камыша.

Пожары вблизи Рогани местные жители активно снимают на видео и выкладывают в сеть, а дым от этих возгораний заметен даже в центре города.

В целом, по данным чрезвычайников, общая площадь возгораний в регионе превысила восемьдесят пять гектаров.

Возгорание происходят в основном на открытых территориях, но есть и отдельные случаи возгорания лесной подстилки.

Чрезвычайники уверяют, что никакой угрозы для людей пока нет, и настойчиво просят быть более ответственными в этот опасный период, когда установилась сухая и ветреная погода.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьковской. обл.:

Основна причина винекнення цих пожеж - це людський фактор. Ще раз кажу, що це причина спалювання сміття місцевими мешканцями, а також занос відкритого джерела вогню від людей, які там, в першу чергу, мешкали. Це підпали. В першу чергу, будемо казати, що це підпали.

Наибольшие пожары пока фиксировали в Купянском и Великобурлукском районах. Площадь каждого из них составила около десяти гектаров - также горели камыши и сухая трава, обошлось без пострадавших.

А вот в Близнюковском районе огонь уничтожил жилой дом, который, правда, пустовал. Это произошло в селе Варваровка, где горела сухая трава.

Около полудня поступил сигнал и о пожаре в Волчанском районе. Вблизи села Смолино загорелась сухая трава, камыш и лесная подстилка общей площадью тоже около 10 гектаров.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьковской. обл.:

На теперішній час вже в 15 годин 10 хвилин пожежа локалізована. Загрози ніякої населенню, данному селу нема. Іде часткова ліквідація осередків, які там осталися. Ну, в першу чергу, там осталися, тому що там є водоймища. І там доступ до цього комиша, не так уж легко до нього добратися, бо там знаходиться практично у воді

Между тем более восьмидесяти харьковских спасателей продолжают ликвидировать пожар на Луганщине. Всего из 10 основных очагов пожаров там уже ликвидированы восемь, еще два - локализованы.