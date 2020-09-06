Пожары на Луганщине: двое отрезанных пламенем военных погибли от взрыва на минном поле

06 сентября 2020 г. 18:55
Источник: Зеркало недели
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На Луганщине двое военнослужащих, которых искали весь день сегодня, были отрезаны пожаром вблизи Верхнеторецкого от остального личного состава и подорвались на минном поле противника.

Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восток".

"Командование ОТГ "Восток" сообщает, что во время эвакуации личного состава, обходя очаг огня в "серой зоне", двое военнослужащих из состава Объединенных сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что воины были отрезаны пламенем от остального личного состава вблизи Верхнеторецкого. Пропаших воинов искали весь день 6 сентября.

Как отмечается, украинские военные вместе со спасателями ГСЧС и личным составом других подразделений Объединенных сил продолжают тушить лесные и степные пожары на востоке страны.

На данный момент ликвидированы пожары вблизи Красногоровки, Гладосово, Валуйского и Новгородского.

Продолжается тушение огня вблизи Луганского, а в районе населенных пунктов Трехизбенка - Лопаскино - Лобачево локализованы очаги возгорания.

 

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