Пожары на Салтовке: ночью горел ломбард и припаркованная машина

Владелец ломбарда Сергей оценивает сумму нанесенного ущерба. О том, что произошел пожар мужчине утром сообщили сотрудники учреждения. Поэтому он сразу прибыл на место. Рассказывает, уже обратился в полицию, потому что уверен - магазин подожгли неизвестные.

Сергей, владелец магазина

Ребята приехали фасад «считать», окно менять, роллет менять, то есть вот так вот. Я думаю, да, что специально подпалили. По какой причине не понятно пока, но, я думаю, узнаем

Около четырех часов ночи огнем охватило внешнюю сторону пристройки. Ломбард находится на первом этаже девятиэтажки по улице Гвардейцев Широнинцев, 62. Валентина Федоровна живет по соседству с учреждением. Говорит, в квартире до сих пор стоит запах расплавленного пластика.

Валентина Федоровна, живет по соседству

Пожарные были, они приходили ко мне, смотрели. Стены были теплые - не горячие стены были. Если бы они не позвонили в дверь, я бы вообще ничего не слыхала, а так ведь они в дверь - пожарники позвонили, сын открыл, они проверили, что все в порядке. Я вот от них не пострадала

Этой же ночью по переулку Шевченковскому огнем было полностью уничтожено припаркованную Хонду. Ее, по информации правоохранителей, в октябре уже пытались поджечь. Вероятно, это была вторая попытка.

Заявительница утверждает – видела, как от машины отбегали три человека в черном. Кроме этого, на месте было обнаружено пластиковые бутылки.

Дмитрий Чайка, пресс-офицер ГУ ГСЧС в Харьковской области

Хазяїна автівки на момент пожежі не було, відшукати його не вдалось, ну, а за попередніми висновками експертів - причиною пожежі стало занесення відкритого джерела вогню ззовні. На місці пожежі були найдені пластикові ємності за зовнішніми ознаками схоже, що там було легкозаймиста рідина

Информация о событиях зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Киевского отдела полиции. Сейчас следователями решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР.