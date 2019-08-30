 

На Харьковщине огонь уничтожил заброшенный дом и хозпостройки

30 августа 2019 г. 10:38
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Занесение открытого источника огня и выжигание сухостоя за последние сутки, 29 августа, привели к 71 пожару сухостоя, стерни, хвойной подстилки, камыша и мусора.

Об этои сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Так, огнем от этих пожаров нанесен ущерб частным домам. В пгт. Первомайский повреждена огнем крыша жилого дома № 59 на ул. Колхозной и сарай на площади 49 кв.метров.

Кроме того, уничтожен заброшенный дом в селе Хорошево Харьковского района и хозяйственные постройки в селах Петропавловка Купянского и Терновая Чугуевского районов, а также сеновал в селе Березово Шевченковского района.

Сухая растительность уничтожена на площади более 11 га.

В ведомстве снова просят людей строго соблюдать правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов и на открытых территориях, чтобы не провоцировать пожаров в природных экосистемах.

 

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