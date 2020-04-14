Пожары в Чернобыльской зоне: Зеленскому доложили об их ликвидации

Пожары в Зоне отчуждения ЧАЭС ликвидированы, остались только очаги тления, которые погасят через несколько дней. Об этом сообщил глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин Владимиру Зеленскому на ежедневной селекторном совещании.

На вопрос президента, когда именно остановится горения в зоне отчуждения, Чечеткин ответил, что пожаров уже нет.

Зеленскому также доложили, что накануне, после 16 часов произошло ухудшение ситуации из-за шквального ветра, поэтому огонь было сложно контролировать. Поэтому ГСЧС направила большее количество техники и личного состава на ликвидацию пожара.

Дождь, который прошел на территории, помог спасателям справиться с ситуацией быстрее.

"В целом вчера пожарная авиация совершила 227 вылетов, было использовано 500 тонн воды. Радиационный фон в зоне отчуждения сохраняется в норме и не повышался", - сообщил Чечеткин.

Одновременно с тушением пожара на территории Зоны отчуждения ГСЧС не допустила опрокидывание огня на военные склады боеприпасов, объекты Укрытие, Вектор, распределительную электростанцию ЧАЭС и хранилище с радиоактивными отходами, добавил Чечеткин.

Национальная полиция сообщила, что накануне вблизи двух очагов пожара были задержаны поджигатели, проводятся следственные действия. Одного гражданина Украины подозревают в поджоге около семи гектаров сухостоя.

Напомним, сегодня также стало известно, что воздух из горящей зоны отчуждения идет на Киев.

По информации ГСЧС, по состоянию на 7:00 14 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами.