Пожары в экосистемах: за сутки 20 возгораний

29 марта 2019 г. 9:41
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За прошедшие сутки подразделения Службы спасения 20 раз привлекались к ликвидации пожаров, связанных с горением сухой травы, прошлогодних листьев, камыша и мусора.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области. 

По данным пожарных,  наибольшее количество возгораний в природных экосистемах произошло в Харьковском и Чугуевском районах области, а также в Основянском и Шевченковском районах Харькова. Общая площадь пожаров составила около 1 га.

Подавляющее большинство таких пожаров случается из-за легкомысленности людей,которые несмотря на многочисленные предостережения продолжают наводить порядок на своих земельных участках и прилегающих территориях путем выжигания сухостоя. 

"ГСЧС в Харьковской области в очередной раз призывает людей строго соблюдать правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов и на открытых территориях. Масштабные возгорания могут иметь негативные последствия как для окружающей среды, так и для людей", - отмечают в ведомстве. 

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