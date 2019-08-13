Пожары в экосистемах: за сутки сгорело 2 га растительности

Ежедневно спасатели Харьковщины ликвидируют несколько десятков пожаров в природных экосистемах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области, только за прошедшие сутки, 12 августа, спасатели осуществили 18 выездов на тушение таких пожаров, которые уничтожили около 2 га растительности в природных экосистемах.

К счастью обошлось без жертв, но огонь нанес материальный ущерб. Так, на ул. 23-го Августа огонь от горящего мусора перекинулся на металлические гаражи и автомобиль «ЗАЗ-1103 Славута», который повредил на площади пол квадратного метра.

В ГСЧС в очередной раз призывают харьковчан строго соблюдать правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов и на открытых территориях.