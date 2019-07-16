 

Пожары в экосистемах: за сутки сгорело 20 га территорий

16 июля 2019 г. 10:25

15 июля спасатели 25 раз выезжали на ликвидацию пожаров и возгораний. Из них 22 случая - это пожары сухой травы, пшеницы, хвойной подстилки, стерни, тростника и мусора. Общая площадь пожаров превысила 20 га. 

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

В частности, в результате пожаров уничтожено: около 2 га пшеницы и 8 га остатков от жатвы в с. Просянка Купянского района, около 2,5 га стерни от скошенной пшеницы в с. Кутузовка Харьковского района.

Кроме этого, в ведомстве напоминают, что сейчас на Харьковщине наблюдается наивысшая степень пожарной опасности, поэтому существует большая угроза возникновения возгораний из-за повышения температуры воздуха. Спасатели просят людей не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха на природе.

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