Пожары в Московском и Киевском районах. Спасатели эвакуировали людей, одну женщину спасти не удалось

Это последствия пожара на улице Лермонтовской, 3. Накануне здесь на лестничной клетке шестиэтажки вспыхнул строительный мусор, который жители не один день там собирали. Как только сотрудники ГСЧС локализовали пожар - приступили к эвакуации людей, в частности говорит помощник начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин, жителей 6-го этажа, которые уже ждали спасения на собственных балконах. Всего из опасной зоны вывели семь человек, один из которых - ребенок.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьковской области

Надання допомоги мешканцям, в першу чергу це квартирам, які розташовані на - 6, 5, 4 в тому числі поверху. Приступили до ліквідації пожежі. І випуск диму з об’єму сходової клітини для того, щоб безпечно вивести людей на свіже повітря, на вулицю, щоб вони не отримали, а була загроза отримання отруєння чадним газом.

Предварительно причина возгорания - неосторожное обращение с огнем одним из жителей многоэтажки, каким именно - выясняют полицейские. А уже на улице Бучмы в пятиэтажном доме - огонь натворил беды в одной из квартир, там тоже предварительно - возгорание произошло по вине человека.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьковской области

Мається на увазі в першу чергу - це паління, паління, на це звертають увагу. Бо спілкувалися з чоловіком - він деяку надав інформацію про те, що там було до початку пожежі.

Когда спасатели прибыли на место - пылало с 10 квадратных метров домашних вещей и мебели, говорит Игорь Лупандин. А в самом очаге пожара - спасатели обнаружили тело пожилой хозяйки. Женщину и ее мужа, у которого врачи констатировали тяжелые ожоги головы, рук, ног, а также отравлением угарным газом - передали медикам.

Галина Салдан, зам. директора КНП «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»

Був шпиталізований до лікарні швидкої допомоги для подальшого лікування, а жінка у віці 85 років в машині екстреної допомоги померла. Проводилися реанімаційні заходи, но отруєння чадним газом привели до летального випадку.

Через полчаса пожарным удалось полностью укротить пожар в квартире.