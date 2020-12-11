Пожары в Московском и Киевском районах. Спасатели эвакуировали людей, одну женщину спасти не удалось

11 декабря 2020 г. 19:20
Автор: Алина Тюхай
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Это последствия пожара на улице Лермонтовской, 3. Накануне здесь на лестничной клетке шестиэтажки вспыхнул строительный мусор, который жители не один день там собирали. Как только сотрудники ГСЧС локализовали пожар - приступили к эвакуации людей, в частности говорит помощник начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин, жителей 6-го этажа, которые уже ждали спасения на собственных балконах. Всего из опасной зоны вывели семь человек, один из которых - ребенок.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьковской области

Надання допомоги мешканцям, в першу чергу це квартирам, які розташовані на - 6, 5, 4 в тому числі поверху. Приступили до ліквідації пожежі. І випуск диму з об’єму сходової клітини для того, щоб безпечно вивести людей на свіже повітря, на вулицю, щоб вони не отримали, а була загроза отримання отруєння чадним газом.

Предварительно причина возгорания - неосторожное обращение с огнем одним из жителей многоэтажки, каким именно - выясняют полицейские. А уже на улице Бучмы в пятиэтажном доме - огонь натворил беды в одной из квартир, там тоже предварительно - возгорание произошло по вине человека.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьковской области

Мається на увазі в першу чергу - це паління, паління, на це звертають увагу. Бо спілкувалися з чоловіком - він деяку надав інформацію про те, що там було до початку пожежі.

Когда спасатели прибыли на место - пылало с 10 квадратных метров домашних вещей и мебели, говорит Игорь Лупандин. А в самом очаге пожара - спасатели обнаружили тело пожилой хозяйки. Женщину и ее мужа, у которого врачи констатировали тяжелые ожоги головы, рук, ног, а также отравлением угарным газом - передали медикам.

Галина Салдан, зам. директора КНП «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»

Був шпиталізований до лікарні швидкої допомоги для подальшого лікування, а жінка у віці 85 років в машині екстреної допомоги померла. Проводилися реанімаційні заходи, но отруєння чадним газом привели до летального випадку.

Через полчаса пожарным удалось полностью укротить пожар в квартире.

 

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Пожары в Московском и Киевском районах - 11.12.2020

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