Пожилой харьковчанин едва не застрелил сына - пострадавший в больнице

7 мая около 19:00 в квартире по месту жительства 79-летний пенсионер во время ссоры выстрелил из ружья в своего сына.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.Изъято охотничье гладкоствольное ружье, разрешение на него, охотничий патрон, две стреляные гильзы и другие доказательства. А 44-летнего пострадавшего с огнестрельным ранением бедра доставили в городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи.

Открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.