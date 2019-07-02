 

Правоохранители искали взрывчатку в харьковских ТЦ: эвакуированы 3 тысячи человек

02 июля 2019 г. 15:00

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области, сообщение о закладке взрывчатки в 17 торговых центрах города поступило в полицию 1 июля.

На месте происшествий работали сотрудники следственно-оперативных групп, кинологи и специалисты взрывотехнического управления полиции.

Специалисты-взрывотехники тщательно обследовали 172300 кв. метров помещений и 26 100 кв. метров прилегающей территориию Кроме того, эвакуировали 3350 человек.

Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружено. Сообщения зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений территориальных отделов полиции.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

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