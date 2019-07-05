 

Правоохранители искали взрывчатку в пяти отелях города

05 июля 2019 г. 10:50
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4 июля в полицию поступило анонимное электронное сообщение о заминировании ряда гостиниц.

Об этом говорится в суточном отчете об оперативной обстановке в Харьковской области.

По их данным, заминированными оказались отель  "Националь" на проспекте Науки, 21 и ряд гостиниц -  "Баден-Баден" в поселке Малая Даниловка, "Деголь" на площади Защитников Украины, 17-а, "Артуа" на проспекте Льва Ландау, 151-в и "India Palac" на улице Матюшенко, 14.

По указанным адресам выезжали оперативные группы, взрывотехники и экстренные службы. Людей эвакуировали.

Однако во время осмотра помещений и прилегающих территорий опасных устройств или веществ не обнаружено.

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