Правоохранители изъяли у наркодилеров запрещенных веществ на пять миллионов гривен

120 килограммов наркотиков и психотропных веществ, более 35 литров прекурсоров и 1200 растений конопли, до кучи - еще оружие, патроны и боеприпасы. Все это из незаконного оборота у наркодилеров за два дня удалось изъять правоохранителям. В общем, говорит временно исполняющий обязанности заместителя начальника Управления по борьбе с наркопреступностью в Хар.обл. Дмитрий Суровикин, было проведено 85 обысков.

Дмитрий Суровикин, и.о. заместителя начальника Управления по борьбе с наркопреступностью в Хар.обл.

Серед викритих правопорушень – виготовлення, зберігання та збут наркотиків. Також у деяких фігурантів поліцейські виявили зброю та набої до неї. У рамках заходів припинено незаконну діяльність організованої злочинної групи, яка збувала метадон у місті Харкові. Троє жінок збували наркотики шляхом закладок. Організатором угруповання виявилася 22-річна харків’янка.

В состав этой преступной группы входили еще две женщины, 42- и 44-летнюю сообщниц правоохранители задержали на горячем - когда те пытались осуществить очередную незаконную сделку. У них во время обысков были изъяты «чеки» с метадоном, мобильные телефоны, компьютерная техника, банковские карточки и деньги.

Дмитрий Суровикин, и.о. заместителя начальника Управления по борьбе с наркопреступностью в Хар.обл.

Дилеркам уже оголошено про підозру за ч. 3 ст. 307. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Крім того, правоохоронці викрили діяльність трьох жителів Харкова, які за допомогою Інтернет-мережі та каналів в месенджері розповсюджували наркотики та психотропи шляхом закладок.

А в домах наркодилеров было немало марихуаны, мефедрона, PVP, марок LSD, галлюциногенных грибов, метамфетамина, каннабиса, а также зип-пакетов, дабы расфасовать весь этот запрещенный товар.

Дмитрий Суровикин, и.о. заместителя начальника Управления по борьбе с наркопреступностью в Хар.обл.

Задокументовано і злочинну діяльність понад п’ятидесяти осіб, жителів Харкова та району, серед який іноземець, який зберігав наркотичні засоби та психотропні речовини. У зловмисників вилучено марихуану амфетамін, рослини конопель, а у окремих фігурантів - зборю та боєприпаси.

Предварительно стоимость всего изъятого на "черном рынке" достигает 5 миллионов гривен.

По всем фактам следователи начали уголовные производства, а части фигурантов правоохранители уже сообщили о подозрении.

Устанавливаются каналы поступления наркотиков на территорию региона и другие лица, имеющие отношение к незаконному распространению наркотиков.