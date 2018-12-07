Правоохранители нашли в квартире мумию

07 декабря 2018 г. 14:28
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Тело погибшей было обнаружено в квартире на улице Семена Кузнеца 6 декабря.
 
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Харьковской области. 
 
По информации полиции, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. В квартире полицейские обнаружили тело женщины в состоянии мумификации. Правоохранители провели осмотр квартиры и опросили соседей.
 
В настоящее время тело 39-летней погибшей направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.
 
Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой «естественная смерть».
 
Полицейские устанавливают все обстоятельства смерти женщины. 
 

 

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