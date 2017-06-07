Правоохранители пришли с обысками в 15 компаний Курченко

Правоохранители проводят обыски в 15 компаниях - импортерах сжиженного газа, аффилированных с бизнесменом и собственником группы компаний ВЕТЭК Сергеем Курченко.

Об этом пишут Українські Новини со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, проводится 30 обысков по всей территории Украины.

Источник сообщил, что фирмы минимизируют налоги и проводят "скручивание" НДС.

В данный момент выявлены 70 человек, причастных к деятельности данных фирм. Их кураторов допрашивают и обыскивают их офисы, а также места жительства.

В частности, обыски проводятся в компаниях Перспектива трейдгруп и Оил трейд груп.

Согласно сообщению пресс-службы СБУ, правоохранители задокументировали, что коммерческие структуры, ввозящие сырье из России и Беларуси, используют для осуществления поставок подконтрольные офшорные структуры.

Путем подмены документации они меняют цену и качество товара, что дает возможность применять минимальные ставки акцизного сбора и уменьшать таможенную стоимость. В итоге существенно снижается сумма обязательных платежей и сборов в государственный бюджет.

Сотрудники спецслужбы также установили, что большая часть продукции, импортируемой в Украину, перепродается подконтрольным структурам, которые реализуют товар через сети АЗС и оптовые базы за наличные без налогового учета.

По оценкам экспертов, с помощью данного противоправного механизма только из-за минимизации налога в течение 2016-2017 годов государству нанесен ущерб на сумму более 200 млн грн.

Ранее прокуратура Одесской области заочно сообщила о подозрении бизнесмену Сергею Курченко в создании организованной преступной группировки и уклонении от уплаты налогов при реализации 800 тыс. тонн нефтепродуктов.