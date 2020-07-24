Правоохранители увеличили территорию поиска полтавского автоугонщика

24 июля 2020 г. 12:38
Источник: РБК-Украина
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По состоянию на утро 24 июля территория поиска полтавского захватчика расширена. Поиски продолжаются в Миргородском районе. Об этом рассказал спикер полиции Полтавской области Роман Гришин.

По его словам, полиция продолжает поиски Романа Скрипника в полях и лесопосадках.

"Сейчас эта местность оцеплена, территория поиска увеличена и оперативные меры по поиску продолжаются… Это территория Миргородского района… По нашей информации, у него при себе предмет похожий на гранату", - отметил Гришин.

Он также обратился с призывом к местным жителям быть максимально осторожными.

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