 

Предприниматель незаконно получил 40 га земли: прокуратура обратилась в суд

27 июня 2019 г. 13:27

Прокуратура обратилась в Коломакcкий райсуд с исковым заявлением о возврате из незаконной аренды сельхозугодий стоимостью более 780 тысяч гривен.

Как сообщили в пресс-службе облпрокуратуры,  в 2014 году местный предприниматель получил в аренду участок площадью 40 га. Земля выделялась по льготной процедуре для создания фермерского хозяйства. Но как выяснилось, мужчина создал фермерское хозяйство еще в 2009 году и имел в пользовании земли для ведения сельскохозяйственного производства.

На новые участки он мог претендовать лишь при условии проведения торгов.
 
Для возвращения незаконно выделенных сельхозугодий государству прокуратура обратилась в суд с соответствующим иском. 

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