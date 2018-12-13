Предприниматель обманул «Укрзализныцю» на полтора миллиона гривен

Прокуратура направила в Ленинский райсуд обвинительный акт в отношении 35-летнего директора фирму, которого подозревают в завладении государственными деньгами в особо крупных размерах и служебном подлоге.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, в январе 2017 года региональный филиал «Южной железной дороги» после проведения торгов заключил договор с частной фирмой. Предприятие должно поставить железнодорожникам 194 тысяч пар комбинированных рукавиц стоимостью два миллиона гривен. В мае фирма продала заказчику 150 тысяч пар за полтора миллиона гривен, но выяснилось, что поставленная из первой партии продукция не соответствует ГОСТу.
По информации следствия, подозреваемый, вместо того, чтобы изготовить товар надлежащего качества, заказал перчатки у другого человека. Он знал, что товар не соответствует требованиям, однако внес в паспорт качества ложные сведения и передал железнодорожникам товар низкого качества под видом выполненного заказа.
Таким образом, частный предприниматель нанес ОАО «Укрзализныця» убытков больше чем на полтора миллиона гривен.
С целью возмещения убытков заявленный соответствующий иск. Также за присвоение крупной суммы и служебный подлог директору фирмы грозит до 12 лет лишения свободы.