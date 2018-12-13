Предприниматель обманул «Укрзализныцю» на полтора миллиона гривен

Прокуратура направила в Ленинский райсуд обвинительный акт в отношении 35-летнего директора фирму, которого подозревают в завладении государственными деньгами в особо крупных размерах и служебном подлоге.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, в январе 2017 года региональный филиал «Южной железной дороги» после проведения торгов заключил договор с частной фирмой. Предприятие должно поставить железнодорожникам 194 тысяч пар комбинированных рукавиц стоимостью два миллиона гривен. В мае фирма продала заказчику 150 тысяч пар за полтора миллиона гривен, но выяснилось, что поставленная из первой партии продукция не соответствует ГОСТу.