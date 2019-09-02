 

При каких обстоятельствах погиб украинский пограничник близ границы с Россией

02 сентября 2019 г. 17:10
Автор: Виталий Лабскир
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Трагедия вблизи границы Украины с Россией на участке в Харьковской области. От взрыва погиб 35-летний пограничник. Его коллеги озвучили предварительную информацию относительно обстоятельств смерти военнослужащего.

Пограничный наряд харьковского пограничного отряда выполнял задачи по охране государственной границы с длительным несением службы. Эта задача выполнялось вблизи Волчанска.

Юрий Трубачев, пресс-офицер восточного регионального управления ГПСУ:

Близько 19-ї години стався розрив невідомого вибухового пристрою. Внаслідок чого один з військовослужбовців отримав поранення в шию. Інший військовослужбовець зі складу прикордонного наряду одразу надав йому першу медичну допомогу, повідомив в підрозділ. На місце була викликана карета швидкої.

Раненый пограничник на момент приезда скорой помощи уже находился в критическом состоянии. Полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью. Военного не удалось довезти до больницы.

Юрий Трубачев, пресс-офицер восточного регионального управления ГПСУ:

Дорогою до лікарні 35-річний інспектор прикордонної служби помер в кареті швидкої допомоги. Хотілося б висловити глибоке співчуття рідним та близьким військовослужбовця, який загинув під час охорони державного кордону.

Что за неизвестное взрывное устройство унесло жизни пограничника, и при каких непосредственно обстоятельствах это произошло, на официальном уровне пока не комментируется. В данное время еще продолжаются следственные мероприятия.

 

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