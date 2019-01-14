При обрушении торгового павильона на рынке пострадали три харьковчанки. Подробности с места происшествия

- Жека, дай лом, лом дай…- не мешайте друг другу

Это торговая площадка, которая расположена у выхода из станции метро имени Александра Масельского. Именно здесь недостроенный павильон придавил трех женщин.

Денис как раз шел домой. Мужчина говорит, что люди в тот момент разделились на две категории - зевак, кто вытащил мобильные телефоны или просто глазел, и на тех, кто пытался помочь пострадавшим. Мужчина тоже бросился на помощь.

Денис, свидетель

- Сколько времени прошло, чтобы всех людей достать? – Ну, где-то час пошел. Первую девочку достали, самая молодая, которая была, первую ее достали, она вот тут вот с краю была. А чуть-чуть вот туда за угол, там вот была женщина и мужчина. Там ихние вещи остались, кто-то забыл кулек.

По словам свидетелей, металлическая конструкция общей площадью около 50 кв. метров не была закреплена должным образом и упала под тяжестью снега. На место происшествия мгновенно прибыли около полусотни чрезвычайников

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьк. обл.

К місцю події була напралена наша техніка - це і автоцистерна, і аварійно-рятувальні автомобілі. По приїзду було встановлено, що на торгівельному майданчику було обрушено конструкції металеві, а також перегородки металеві - вони впали, і під цими перегородками, а також конструкціями знаходяться троє людей.

Женщин в возрасте 27-ми, 28-ми и 68-ми лет госпитализировали в больницу неотложной помощи.

Самая молодая пострадавшая получила ушибы грудной клетки и позвоночника. Самая старшая - ушибы тела. У третьей пострадавшей - ранения лица и перелом скуловой кости

Александр Жидков, ст. следователь СУ ГУНП в Харьк.обл.

На місце події виїхало керівництво слідчого управління разом з Немишлянськім відділом поліції у складі слідчо-оперативної групи. Було проведено огляд місця події . За даним фактом до Єдиного реєтра досудових розслідувань відомості за ч.2 ст. 272 ККУ тач.2 ст. 367

Это нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью и служебная халатность.

Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.