При падении военного самолета под Харьковом люди выпрыгивали на землю, двое спаслись – СМИ

При катастрофе военного самолета АН-26 под Харьковом двое курсантов спаслись. Информацию об этом опубликовал журналист и редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов на своей странице в Фейсбук.

По его словам, они выпрыгнули из самолета во время падения.

"При падении самолета часть людей на борту выпрыгивали на землю… По предварительным данным наших источников с места трагедии, один курсант в тяжелом состоянии, второй также ранен, но может говорить", – отметил Бутусов.

На данный момент за жизни пострадавших борются врачи, сообщил он в Facebook.

Также, по его данным, на борту был 21 курсант и 7 офицеров.

Пока признаны погибшими 22 человека и два в больнице, а троих еще разыскивают.

Как сообщалось, вечером 25 сентября в Чугуеве Харьковской области произошла авиакатастрофа – во время учебно-тренировочного полета разбился самолет АН-26 ВСУ с курсантами на борту.