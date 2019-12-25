При пожаре в частном доме мужчина получил ожоги и отравился угарным газом: пострадавший в больнице

В Валковском районе во время пожара в частном доме пострадал мужчина.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 24 декабря в 19:20 спасателям поступил вызов на пожар на хутор Шейки, где на улице Лесной, 1 горел частный жилой дом.

Прибывшие на место пожарные установили, что в доме горят домашние вещи и мебель.

Площадь пожара составляла около 20 кв.м.

В результате пожара владелец домовладения, 64-летний мужчина получил термические ожоги 2-3 степени ног, а также отравление угарным газом.

Пострадавшего каретой скорой помощи госпитализировали в Валковскую районную больницу.

В 19:49 огонь бойцы ГСЧС локализовали и в 21:20 - полностью ликвидировали.

Причину возникновения пожара выясняют.