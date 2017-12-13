При пожаре в Дергачевском районе погибла женщина

13 декабря 2017 г. 10:18
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12 декабря в 11:44 спасатели получили сообщение  о пожаре в  частном доме на улице Степной в селе Безруки Дергачевского района, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожар в доме заметила соседка. Она сообщила о задымлении в жилой комнате. В ней  обнаружили  тело 57-летней  женщины,  которая жила в доме. От пожара она получила травмы, не совместимые с жизнью.

На момент прибытия спасателей в одной из жилых комнат горел диван и ковер на площади 3 кв.м.

Спасатели локализовали пожар в 12:07 и ликвидировали в 12:15.

По предварительным данным причиной пожара стала неосторожность погибшей при курении.

 

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