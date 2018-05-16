При ссоре из-за девушки харьковчанин ударил ножом товарища

15 мая около 22.20 в полицию поступила информация о том, что в больницу с ножевыми ранениями доставили 18-летнего харьковчанина.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Полицейские задержали ровесника потерпевшего - молодого человека, который нанес ножевые ранения потерпевшему.

Как выяснилось, между парнями завязалась ссора из-за девушки, в ходе которой задержанный достал нож и ударил им оппонента.

Факт события внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 15 ч.1 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному парню грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.