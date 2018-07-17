При взрыве лавы на Гавайях пострадали 23 туриста

17 июля 2018 г. 13:20
Источник: Интерфакс-Украина
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Из-за взрыва лавы на Гавайских островах пострадали 23 человека, сообщает в понедельник информагентство Associated Press.

Крупный кусок лавы упал на крышу прогулочного судна, которое везло туристов посмотреть, как раскаленные потоки из вулкана Килауэа впадают в океан.

У одной пассажирки сломана нога, она в тяжелом состоянии доставлена в больницу.

Госпитализированы еще трое пострадавших.

Девять человек сами обратились за медицинской помощью с ожогами и царапинами, еще десятерым оказали необходимую помощь, как только судно пристало к берегу.

 

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