Прибывший из Москвы в Нью-Йорк самолет эвакуировали, из-за угрозы минированная рейса

07 декабря 2020 г. 10:48
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В аэропорту имени Джона Кеннеди в воскресенье эвакуировали прилетевший из Москвы самолет из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает Fox News.

В воскресенье транспортная полиция Нью-Йорка получила сообщение об угрозе заминированная рейса, прилетевшего из Москвы.

Для досмотра самолет пришлось эвакуировать, на его борту были 250 пассажиров.

Согласно сообщению в Твиттере аэропорта, несколько часов назад все действия по чрезвычайным ситуациям были завершены, и аварийный персонал покинул место происшествия.

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