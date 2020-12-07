Прибывший из Москвы в Нью-Йорк самолет эвакуировали, из-за угрозы минированная рейса

В аэропорту имени Джона Кеннеди в воскресенье эвакуировали прилетевший из Москвы самолет из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает Fox News.

В воскресенье транспортная полиция Нью-Йорка получила сообщение об угрозе заминированная рейса, прилетевшего из Москвы.

Для досмотра самолет пришлось эвакуировать, на его борту были 250 пассажиров.

Согласно сообщению в Твиттере аэропорта, несколько часов назад все действия по чрезвычайным ситуациям были завершены, и аварийный персонал покинул место происшествия.