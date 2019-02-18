Причиной пожаров в обувном цехе и магазине на проспекте Гагарина стал поджог - полиция

17 февраля в Слободском районе Харькова сгорели обувной цех и магазин, причиной возгорания которых является умышленный поджог.
По фактам событий следователями возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщили в отделе коммуникации НУНП в Харьковской области, оба пожара произошли в разных зданиях на проспекте Гагарина.
Сообщение о том, что на проспекте Гагарина горит обувной склад, поступило в полицию в 04:05 17 февраля.
Прибывшие на место полицейские и спасатели установили, что пожар произошел на 1 этаже нежилого пятиэтажного здания на площади около 400 кв. метров.
Во время осмотра помещения полицейские установили, что предварительной причиной пожара является поджог.
Также 17 февраля около 09:30 в полицию с заявлением обратилась представитель хозяйственного общества. Женщина рассказала, что в ночь с 16 на 17 февраля неизвестные подожгли арендованное нежилое помещение.
Установлено, что пожар произошел в одноэтажном здании на площади около 30 кв. метров.
В результате пожаров пострадавших нет.
Вещественные доказательства изъяты.
Сумма причиненного материального ущерба устанавливается.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 15 лет.
Все обстоятельства поджогов, а также лиц, причастных к ним, правоохранители устанавливают.