Причиной пожаров в обувном цехе и магазине на проспекте Гагарина стал поджог - полиция

17 февраля в Слободском районе Харькова сгорели обувной цех и магазин, причиной возгорания которых является умышленный поджог.

По фактам событий следователями возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщили в отделе коммуникации НУНП в Харьковской области, оба пожара произошли в разных зданиях на проспекте Гагарина.

Сообщение о том, что на проспекте Гагарина горит обувной склад, поступило в полицию в 04:05 17 февраля.

Прибывшие на место полицейские и спасатели установили, что пожар произошел на 1 этаже нежилого пятиэтажного здания на площади около 400 кв. метров.

Во время осмотра помещения полицейские установили, что предварительной причиной пожара является поджог.

Также 17 февраля около 09:30 в полицию с заявлением обратилась представитель хозяйственного общества. Женщина рассказала, что в ночь с 16 на 17 февраля неизвестные подожгли арендованное нежилое помещение.

Установлено, что пожар произошел в одноэтажном здании на площади около 30 кв. метров.

В результате пожаров пострадавших нет.

Вещественные доказательства изъяты.

Сумма причиненного материального ущерба устанавливается.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 15 лет.

Все обстоятельства поджогов, а также лиц, причастных к ним, правоохранители устанавливают.