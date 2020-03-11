Приехали на вызов и были избиты: в Харькове напали на врача и фельдшера скорой

9 марта пьяная компания вызвала скорую помощь своему товарищу, потерявшему сознание. После того, как врач с фельдшером осмотрели пострадавшего, их обвинили в краже телефона и избили.

Медики успели нажать тревожную кнопку. На место происшествия приехали полицейские и нашли "пропавший" мобильный у одного из участников нападения. Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, сейчас пострадавший фельдшер находится дома, а врач - в больнице. По предварительным данным, у него сотрясение мозга.