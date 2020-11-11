Приняли за браконьеров: на Харьковщине обстреляли автомобиль и ранили женщину

Сообщение о том, что в Купянскую центральную районную больницу с телесными повреждениями обратилась местная жительница, поступило в полицию 8 ноября от фельдшера скорой помощи.

Как рассказали в ГУНП Харьковской области, установлено, что 7 ноября около 23:00 житель Купянского района вместе со своими знакомыми осуществляли объезд охотничьих угодий на внедорожнике Toyota. Во время движения они увидели автомобиль ВАЗ, в котором ехали потерпевшая вместе со своим сожителем и его сыном, и вроде бы приняли их за браконьеров. 44-летний мужчина, который находился на заднем сидении иномарки, сделал несколько выстрелов в сторону ВАЗа. Кроме того, водитель внедорожника умышленно допустил наезд на легковушку, чтобы та остановилась.

В результате происшествия 49-летняя женщина получила огнестрельное ранение и открытый перелом костей правой голени.

Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Следователи собрали неопровержимые доказательства причастности 44-летнего подозреваемого к совершению преступления. Ему объявлено о подозрении в совершении данного уголовного преступления.

В настоящее время назначен ряд экспертиз, оружие изъято. Досудебное расследование продолжается.