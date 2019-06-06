Присваивал квартиры покойников: мужчине грозит тюремный срок

Харьковская прокуратура направила в Московский районный суд обвинительный акт в отношении 35-летнего харьковчанина, подозреваемого в незаконном завладении квартирами покойников.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, в 2017-2019 годах обвиняемый присвоил две квартиры умерших. Жилье мужчина оформлял на основании поддельных документов, предоставленных различным частным нотариусам.

Законные владельцы недвижимости не имели наследников, поэтому квартиры должны были отойти территориальной общине города, но из-за сделки с документами жилье стало собственностью мошенника.

Кроме того, обвиняемый пытался завладеть еще одной квартирой, однако на этот раз ему не удалось воплотить в жизнь отработанную схему, потому что из-за границы приехала законная наследница. Женщина не нашла дома у умершей мамы оригиналов документов на квартиру, поэтому заказала дубликаты и начала оформлять наследство. Мошенник снова пытался переоформить жилье через нотариуса, но юрист заметила, что на квартиру уже открыто наследственное дело и отказала аферисту в оформлении сделки.

Мужчине инкриминируется совершение преступлений по статье "мошенничество". Согласно санкции статьи ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Из-за злоумышленника территориальная община понесла более 1 млн гривен убытков. Прокуратура обратилась в суд с исками о признании сделок по недвижимости недействительными. Сейчас они находятся на рассмотрении суда.