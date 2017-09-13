Продолжение истории о девушке, которая умерла на детском батуте. Мама погибшей требует найти виновных

Татьяна Акопян едва сдерживает слёзы. Прошло уже 40 дней после того, как она похоронила 17-ти летнюю дочь. Девушка работала оператором детского батута и 30 июля, когда пошел дождь, Елизавета бросилась отключать электрический насос. Ухватилась за штекер электроприбора, её ударило током и, от полученных травм, девушка скончалась на месте. Татьяна, в смерти своей дочери, обвиняет именно владельца аттракциона.

Татьяна Акопян, мать погибшей

Я даже предположить не могла, что её допускает хозяин до электричества. Об этом я узнала только после девяти дней, когда залезла в "Вайбер" и увидела переписку с хозяином батута.

Более того, именно в этот день Лиза вообще не должна была работать, ее сменщик как раз не смог выйти и попросил девушку его подменить. А батут в этом месте, уверяет Татьяна, был установлен нелегально, с нарушением требований техники безопасности.

Татьяна Акопян, мать погибшей

Прямо возле мотора лежали две розетки, я лично это видела. И под ковриком, где разбуваются детки, проходил провод. То есть, это могло убить не только... И даже деточек маленьких. Нелегально работал он, нелегально батут был поставлен. Ну, техники безопасности... Ужасная была.

Это уже далеко не первое ЧП с подобными аттракционами в Харькове, но в службе Гоструда, признают - проверить насколько безопасны надувные горки практически нереально. Дело в том, что горки, батуты и тиры не относятся к аттракционам повышенной опасности, поэтому действие "Правил строения и безопасной эксплуатации аттракционной техники" на них не распространяется. А значит, и разрешения специальных инспекций не требуется. На них распространяются только общие правила безопасности, но как они соблюдаются можно проверить только в ходе плановой проверки, говорят в облуправлении службы Гоструда. А пока до нее дойдет дело, владельцы батута его могут просто убрать. В то же время, как говорят инспекторы, законом все таки декларируется, что операторами аттракциона могут быть только люди, прошедшие специальный инструктаж. В случае, когда электрооборудование батута стало причиной смерти несовершеннолетней девочки определить ответственных за установку аттракциона пока невозможно. Единственный документ, который предоставляют, обычно, операторы развлечения - разрешительное письмо из райадминистрации. И то, в нем ни слова о том, кто несет ответственность за безопасность детей и безопасность самого аттракциона. Таблички гласят лишь об ответственности родителей. При этом, и в райадминистрациях, и в Департаменте потребительского рынка, и в Департаменте терконтроля, который определяет законность размещения МАФов, в один голос утверждают - они к появлению батутов в городе отношения не имеют, и приносят ли они какую-либо прибыль в бюджет - неизвестно. Что выглядит как минимум странно, так как по оценкам предпринимателей, надувная горка, купленная за 50 тысяч гривен, окупается за один сезон. Тем не менее, владелец такого аттракциона обязан иметь лицензию ФЛП и быть зарегистрированным в налоговой. А чтобы установить свою горку, батут или тир на какой-либо территории, предприниматель должен согласовать условия с местной райадминистрацией. Но в истории с погибшей девушкой ни правоохранители, ни чиновники Московской райадминистрации, по факту проверки регистрации аттракциона, не предоставили никакой информации. Более того, журналисты пытались связаться с хозяином батута. Однако тот на телефонные звонки не отвечает. А позже выяснилось, что недавно он покинул территорию Украины. Вот только на какой срок - неизвестно. Поэтому, единственное требование убитой горем матери, наказать виновного в смерти её ребенка, так и остается невыполненным.