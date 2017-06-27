Прокуратура пытается вернуть государству незаконно приватизированные земли санатория «Берминводы»

27 июня 2017 г. 15:25
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Прокуратура области направила в суд 16 исков о признании незаконными государственных актов на право собственности на участки земли оздоровительного назначения, предоставленные гражданам под застройку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Речь идет о санатории «Березовские минеральные воды», в постоянном пользовании которого с 1997 года находилось 62,3 га земли государственной собственности.

Однако в 2005 году Пересечанское поселковый совет Дергачевского района за пределами своих полномочий, в обход районной госадминистрации, приняла решение о прекращении права постоянного собственности на эти земли санаторием и зачисления их в коммунальную собственность.

«А уже в 2010 году часть этих участков - 1,6 га - депутаты поселкового совета передали 16 гражданам в частную собственность. При этом поселковый совет незаконно изменил целевое назначение земель - из оздоровительного на дачное строительство », - рассказал заместитель прокурора Харьковской области О. Мельник.

Напомним, в 2017 году по иску прокурора суд признал незаконным решение поселкового совета о прекращении права постоянного землепользования санаторием и вернул из аренды 17 га земли.

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