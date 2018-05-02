Прокуратура требует ареста подозреваемого в смертельном ДТП под Старым Салтовом водителя

Правоохранители задержали 41-летнего водителя внедорожника Toyota Land Cruiser, который подозревается в совершении смертельного ДТП на автодороге Харьков-Старый Салтов.

Об этом сообщили в пресс=службе прокуратуры Харьковской области.

Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания.

В течение 72 часов ему изберут меру пресечения.

Прокуратура требует взятия задержанного водителя под стражу.

Напомним, 1 мая текущего года около 17.20 в результате лобового столкновения автомобиля Chevrolet Corvett с внедорожником Toyota Land Cruiser погиб 22-летний водитель автомобиля Chevrolet Corvett.

Пассажира авто - 22-летнюю женщину - с многочисленными травмами госпитализировали в больницу. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).