Прокуратура требует ареста подозреваемого в смертельном ДТП под Старым Салтовом водителя

02 мая 2018 г. 10:22
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Правоохранители задержали 41-летнего водителя внедорожника Toyota Land Cruiser, который подозревается в совершении смертельного ДТП на автодороге Харьков-Старый Салтов.

Об этом сообщили в пресс=службе прокуратуры Харьковской области.

Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания.

В течение 72 часов ему изберут меру пресечения.

Прокуратура требует взятия задержанного водителя под стражу.

Напомним, 1 мая текущего года около 17.20 в результате лобового столкновения автомобиля Chevrolet Corvett с внедорожником Toyota Land Cruiser погиб 22-летний водитель автомобиля Chevrolet Corvett.

Пассажира авто - 22-летнюю женщину - с многочисленными травмами госпитализировали в больницу. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

 

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